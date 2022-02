Bollette alle stelle? Occhio a frigo e freezer: il trucco (quasi sconosciuto) per tagliare i costi del 20%

17 febbraio 2022 a

Bollette alle stelle? Bene, alcuni piccoli gesti quotidiani potrebbero ripararvi, seppur parzialmente, dalla stangata, abbattendo fino al 10% del costo da pagare. Questo è quanto spiega Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - che in occasione della Giornata del risparmio energetico (venerdì 18 febbraio) ha pubblicato una guida in 20 punti per ridurre gli sprechi di energia e iniziare da subito a risparmiare.

Enea ha diffuso una guida in venti punti, venti gesti quotidiani semplicissimi con cui si possono risparmiare parecchi denari. E così si scopre che, per quel che riguarda il riscaldamento, il consiglio è di impostarlo al massimo a 20 gradi. Dunque attenzione ai panni stesi ad asciugare sul radiatore e a non posizionare il divano davanti al termosifone: in questo modo si ostacolerebbe il diffondersi del calore, rendendo necessario una maggiore spesa di energia per ottenere la temperatura desiderata. Sempre per risparmiare, si suggerisce di schermare le finestre durante la notte, con tapparelle, tende o persiane, il tutto per ridurre la dispersione di calore.

E ancora, tre la mosse più impattanti per ridurre i costumi, l'utilizzo di lampadine a Led, che consentono un risparmio energetico di circa l'85 per cento. Ovviamente bisogna sempre riordare di spegnere le luci ogni volta che si esce da una stanza. Al momento dell'acquisto di un elettrodomestico è essenziale valutare anche la classe energetica: la differenza di spesa in termini di consumi tra la classe più elevata e quella più bassa arriva fino al 40 per cento. E ancora, è bene ricordarsi di spegnere gli elettrodomestici come i pc in stand-by: per intendersi, la lucina rossa che resta lampeggiante può portare a un rincaro del 10% in bolletta, meglio insomma staccare la spina.

Infine, una delle dritte più curiose e soprattutto meno note: fareste bene a sbrinare il frigorifero e il congelatore. Infatti, le formazioni di ghiaccio in eccesso determinano un consumo superiore di energia. Per intendersi, un frigorifero non sbrinato a dovere ha bisogno del 20% in più di energia per funzionare rispetto a un ben pulito e senza brina. Fareste bene a pensarci...

