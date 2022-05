Patente, sta per arrivare la rivoluzione: per chi cambia tutto (e da quando)

27 maggio 2022 a

A breve potrebbero cambiare le regole per la patente di guida. Il governo ha infatti intenzione di andare a modificare tutte le procedure d'esame. Come riporta ilMessaggero, il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha annunciato che il governo sta esaminando la possibilità di modificare le modalità di esame e validità della patente. Di fatto dunque non ci sarà un intervento su una singola tipologia di patente, ma molto probabilmente ci sarà una revisione integrale di tutti i documenti validi per la guida.

La prima patente che verrà rivista sarà quella "A" come ha annunciato lo stesso ministro: "In particolare - ha specificato Giovannini - per gli esami per il conseguimento della patente A in quanto l'accesso progressivo alla patente A non ha mostrato alcun effetto positivo sulla sicurezza stradale pur comportando un onere amministrativo notevole". Intervenendo in Commissione Trasporti della Camera sulle problematiche della motorizzazione civile, il ministro ha affermato che, con il decreto ministeriale del 27 ottobre scorso, è stato abbassato il numero dei quesiti delle prove di esame per la patente da 40 a 30, stringendo i tempi di gestione da 30 a 20 minuti.

"Questo - ha fatto sapere il ministro - ha permesso di incrementare fino al 20% il numero di sedute giornaliere presidiate da ogni esaminatore, senza che questo determini un peggioramento della qualità dell'esame". Bisognerà attendere qualche altra settimana per capire in che modo possano cambiare le modalità di esame anche per le altre tipologie di patente.

