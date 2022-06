Estate, la classifica delle spiagge più costose d'Italia: scopri se c'è anche la tua

03 giugno 2022 a

Si è aperta ormai da diverse settimane la bella stagione e, com'è consuetudine, le spiagge di tutta la costa italiana vengono prese d'assalto per riattivare la tintarella e sguazzare nell'acqua fresca. Ma quanto costa agli italiani e non, una settimana nelle spiagge più in voga dello stivale? Altroconsumo ha condotto una ricerca su 227 stabilimenti balneari distribuiti in 10 località italiane per sapere quanto si spende in media di un ombrellone e un lettino nelle spiagge del nostro bel Paese.

È stata presa in esame, dall'associazione consumatori, la settimana che va dal 31 luglio al 6 agosto del 2022 facendo una media sui prezzi. In generale si è visto un aumento del 10% ripetto all'estate del 2021. Ne è emerso inoltre che il 28% degli italiani opta per la prenotazione di uno stabilimento balneare mentre l'11% sceglie una spiaggia libera a pagamento e il 16% sceglie la spiazza libera e gratuita. Nello specifico la classifica vede al decimo posto Senigallia dove in media si spendono 129 euro di una settimana. Al nono posto si trova Rimini con 142 euro, il 14% in più rispetto al 2021.

Salendo all'ottavo posto si trova Lignano Sabbiadoro che vanta uno dei campeggi più belli d'Europa, il costo si aggira intorno ai 142 euro a settimana. Al settimo posto è piazzato invece Anzio dove si arriva a sborsare 159 euro. Al sesto posto poi si trova Palinuro, in provincia di Salerno, dove si arriva a spendere 169 euro. Occorre invece pagare in media 180 euro per Taormina che si piazza al quinto posto. Secondo l'indagine al quarto posto è classificata Viareggio con una media di 184 euro a settimana. Nella top three invece si trova Alghero, che con un incremento del 12% fa pagare ai suoi consumatori 194 euro. Al secondo posto Gallipoli con una media di 282 euro mentre al primo posto si classifica Alassio, in provincia di Savona, con la bellezza di 323 euro in media alla settimana.

