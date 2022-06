"Radio Zeta Future Hits live 2022" is back! In radiovisione giovedì alle 11 su RadioZeta e domenica alle 21 su Rtl 102.5

Francesco Fredella 15 giugno 2022 a

La Generazione Zeta ora ha una sua radio. Dopo il successo del Radio Zeta Future Hits Live, la Generazione Zeta urla ancora più forte. Lo show, a una settimana esatta dalla messa in onda, tornerà in radiovisione per la seconda volta giovedì 16 giugno alle 11 su Radio Zeta e domenica 19 giugno alle 21 su RTL 102.5 nel corso di uno speciale della “Suite 102.5”. Una decisione presa dopo il grande successo della manifestazione, che si è svolta all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma e che ha fatto registrare il sold out.

Così il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci: “Per la prima volta, RTL 102.5 ha deciso di mandare in onda la replica di un programma. È la prima volta in assoluto che questo accade. Perché? Riteniamo che il Radio Zeta Future Hits Live“ che abbiamo prodotto e trasmesso in Radiovisione giovedì 9 giugno su Radio Zeta ed in contemporanea su RTL 102.5 e Tv8, sia stato un prodotto di eccellenza, che ha tutte le caratteristiche per rappresentare il nuovo della musica. Un prodotto che più si divulga e meglio è. L’esperienza a Roma mi ha davvero emozionato, soprattutto vedere tanti giovani cantare e ballare insieme”.

