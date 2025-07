Ferrero, colpo miliardario: a colazione cambia tutto...

Un colpo "mondiale" per Ferrero. Il colosso dolciario-alimentare italiano, famoso per la Nutella, starebbe per acquistare Kellogg per 3 miliardi di dollari. A sganciare l'indiscrezione una fonte autorevolissima come il quotidiano americano Wall Street Journal. Kellogg KLG è il conglomerato di cereali per la colazione, uno dei brand più celebri del settore.

Il gruppo fondato da Pietro Ferrero nel 1946 ad Alba, in Piemonte, secondo rumors potrebbe finalizzare l'intesa per l'iconica marca americana già questa settimana, salvo imprevisti dell'ultimo minuto. WK Kellogg controlla anche Froot Loops, Frosted Flakes, Rice Krispies e altri cereali, per un valore di mercato complessivo di circa 1,5 miliardi di dollari e con un debito di 500 milioni. Non è solo una questione di sviluppo economico: il "matrimonio" unirebbe due icone dell'alimentazione al di là e al di qua dell'Oceano atlantico, con i famosi Corn flakes inventati nel 1894 dal fondatore Will Keith Kellogg.

Dal canto suo, Ferrero è la terza azienda dolciaria al mondo nel settore del cioccolato, con circa 35 marchi venduti in oltre 170 paesi. Da Ferrero Rocher e Nutella, da Butterfinger a Baby Ruth, Kinder e gli omonimi dolcetti al cioccolato: il fatturato totale del gruppo è di 18,4 miliardi di euro, equivalenti a circa 21,5 miliardi di dollari, nell'ultimo esercizio finanziario, in crescita di quasi il 9% rispetto al periodo precedente, grazie alle sue attività negli Stati Uniti e in Italia. Negli Stati Uniti, Ferrero ha già acquistato Wells Enterprises, il produttore di Blue Bunny e di altri marchi di gelato, e in precedenza ha concluso un accordo da 2,8 miliardi di dollari per l'acquisizione del business statunitense del cioccolato di Nestlé.