Paolo Ursitti e Paola Spanata i giovani imprenditori italiani sfondano nel mercato immobiliare di Dubai

Paolo e Paola sono una giovane coppia italiana, sono imprenditori ed investitori immobiliari di successo. La loro preparazione maniacale, il coraggio e lo studio del mercato più adatto alle loro esigenze ha permesso loro di creare valore e ricchezza in un paese in forte crescita come Dubai.



L’avventura nel settore immobiliare comincia proprio a Roma, nella capitale dove sono nati e cresciuti. La coppia romana riscontra fin dal principio grandi risultati ,ma la crescita del loro progetto subisce numerose interferenze per svariati problemi connessi con il mercato e la burocrazia italiana.

Nel nostro paese infatti sono molteplici gli ostacoli che si incontrano per chi vuole intraprendere una carriera nell’investimento.

Può accadere infatti che dopo l’acquisto di un immobile possano comunque verificarsi dei problemi, nonostante gli investitori cerchino di imperire che ciò accada. Ma non è sempre possibile anche per via dei tempi biblici della burocrazia italiana che non agevolano di certo il flusso di lavoro.

Probabilmente i problemi maggiori si verificano proprio per il fatto che gli investitori non sono tutelati quando affrontano inquilini non paganti e nella fiscalità decisamente elevata che penalizza chi vuole patrimonializzare il proprio capitale in immobili.

Nonostante gli ostacoli e gli imprevisti la coppia decide di non cambiare obiettivo e tantomeno settore, prendendo l’importante decisione di optare per un altro mercato fuori dall’Italia e fuori dalla zona euro.



Gli imprenditori romani si mettono alla ricerca di mercati emergenti in crescita. Le prime valutazioni li portano a considerare il mercato statunitense, anche per via del fatto che alcuni tra i più importanti formatori in campo immobiliare vengono proprio dagli Stati Uniti.

La coppia visita e valuta città come Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, New York e Miami riscontrando che soprattutto in Florida il mercato immobiliare risulti decisamente migliore rispetto all’Italia.

Nelle zone di Miami, Jacksonville e Tampa i mercati risultano molto più appetibili e con svariate opportunità, ma restando comunque troppo maturi e consolidati.

Durante un viaggio di piacere, inaspettatamente, la giovane coppia “scopre” il mercato immobiliare di Dubai.



Dubai risulta essere una città in forte crescita economica, inserita in un mercato emergente ricco di possibilità di investimento, con svariate occasioni e un posto dove produrre ricchezza venendo tutelati e senza sgravi fiscali: Paolo e Paola avevano finalmente trovato il loro mercato ideale.

La città di Dubai emerge fra le altre per la sua “visione”, nella capitale degli emirati infatti non si tratta di investire prettamente in immobili, ma in una città. Il progetto è decisamente più ampio e ricorda da vicino l’operazione della costruizione di New York negli anni del dopo guerra, in cui era chiaro come si sarebbe dovuta evolvere la città dei futuri 10, 20, 30 anni successivi.

Dal punto di vista tecnico Dubai tutela al 100% gli investitori sia nella compravendita che nella gestione degli affitti.

La burocrazia snella e le modalità di pagamento agevolate in molte occasioni completano il quadro di un mercato in grande espansione, con una bassissima criminalità e che anche a livello geografico si ritrova ad essere crocevia fra Europa, Asia ed Africa.



La coppia di Roma riesce nel suo intento e sbanca in un mercato fertile ma estraneo, senza un’adeguata conoscenza del settore il loro risultato sarebbe stato un’utopia e niente più.

Grazie alla complicità e alla fiducia reciproca, sia nella vita che nel business, I giovani imprenditori riescono a migliorare, a evolvere come coppia e a livello professionale, esplorando tutti i mercati per trovare quelli più performanti.

La loro ricerca li ha condotti a Dubai, città in cui imparano una lezione importantissima: “Meglio investire in un mercato che funziona, piuttosto che in un buon immobile”.

I due giovani imprenditori sono la dimostrazione che investendo al momento giusto nel mercato giusto si può creare un patrimonio multimilionario.