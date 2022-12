Btp "autarchico": colpaccio della Lega, la mossa che ribalta le tasche

08 dicembre 2022 a

La Lega punta sul cosiddetto Btp "autarchico": si tratta di investimenti con maxi sconto fiscale per i soli residenti in Italia. A depositare la proposta di legge sui Buoni del Tesoro "speciali" è stato il deputato del Carroccio Giulio Centemero. La proposta è per titoli a tasso fisso legati all'inflazione con generosi sgravi, ma che bloccano al confine i capitali stranieri. Pare che ad essere d'accordo sia anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che in un'altra occasione ha parlato di "nuovi strumenti appositamente disegnati" per incentivare il "coinvolgimento diretto dei risparmiatori italiani". Ma mentre al Mef si è parlato solo di "intento politico", Centemero invece ha già delineato lo strumento tecnico.

"Lo scopo è portare i cittadini a investire, basti pensare che sui conti correnti il contante è pari a sette volte il Pnrr: se si riuscisse a convogliarne anche la metà sull'economia reale l'effetto sarebbe enorme", ha spiegato Centemero. Il progetto del deputato prevede - come scrive Repubblica - un "Btp speciale con una durata compresa tra i 5 e i 10 anni e una cedola pagata semestralmente sul capitale rivalutato secondo l'inflazione". A fine periodo, poi, il risparmiatore dovrebbe ricevere una cedola aggiuntiva in base all'andamento del Pil nel periodo considerato.

Questi titoli, inoltre, non avrebbero commissioni al momento della sottoscrizione. Tuttavia, in caso di vendita prima della scadenza naturale si perderebbero i benefici fiscali avuti fino a quel momento e bisognerebbe restituire le cifre al fisco. La proposta di legge, in sostanza, sarebbe stata fatta pensando di indirizzare i risparmi verso l'economia reale e di sottrarre i Btp alla volatilità del mercato.