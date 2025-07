Alessandra Todde, la picconata: "Il M5s vede il sondaggio ed esulta"

"Todde - si legge ancora nella nota leghista - rimane ben sotto il 50% del gradimento, un piazzamento da bassa classifica che, per chi predicava il cambiamento epocale, non può essere certo una vittoria da celebrare con i fuochi d'artificio".

Anche la Lega balla sulle disgrazie politiche di Alessandra Todde e del centrosinistra. La governatrice della Sardegna , esponente del Movimento 5 Stelle che non gode propriamente delle simpatie dei vertici del partito guidato da Giuseppe Conte , è infatti "quartultima tra i presidenti di Regione nella governance poll del Sole 24 Ore, eppure, nel deserto delle rivoluzioni promesse e mai arrivate, il M5s Sardegna esulta", sottolineano in una nota gli esponenti di Lega Sardegna.

"Mentre i sardi continuano a fare i conti con tante criticità - dalla sanità in crisi alla disoccupazione giovanile- il M5s brinda fino a parlare di 'riconoscimento del lavoro portato avanti'- attacca il Carroccio-. Lavoro che, chiariamolo, sfugge ai più. Se fanno festa occupando la quartultima posizione della classifica, cosa avrebbero fatto se avessero raggiunto i consensi dei governatori della Lega, come Luca Zaia e Massimiliano Fedriga?". I numeri che parlano del lavoro della giunta Todde e del campo largo "sono quelli dei sardi che rinunciano alle cure, dei mesi che servono per ottenere una visita specialistica e delle poltrone che, in questi mesi di governo, si sono preoccupati di moltiplicare".