Gas crolla sotto i 100 €? Bollette, la grande truffa: cosa sta succedendo

Primi effetti del price cap: il prezzo del gas scende sotto i 100 euro. Il mercato di Amsterdam registra, per la prima volta in sei mesi, 97,50 euro a megawattora in flessione dell’8 per cento rispetto alla chiusura di martedì 20 dicembre. Una chiara conseguenza dell'accordo trovato a Bruxelles, che stabilisce il limite a 180 euro a megawattora a partire dal 15 febbraio 2023. Nonostante la buona notizia arrivata in giornata, le bollette non calano. Vedremo - spiega il Corriere della Sera - che sul Ttf di Amsterdam le quotazioni mensili del gas andranno oltre la soglia di 180 euro a megawattora per tre giorni, con una differenza di almeno 35 euro oltre il prezzo medio del gas naturale liquefatto. Insomma, le bollette almeno per ora rimarranno alte.

A impattare maggiormente, almeno sulla bolletta della luce, è la riforma del mercato elettrico che al momento lega il prezzo dell’elettricità a quello del gas. Lo scopo è il disaccoppiamento, in grado di diminuire il prezzo dell’elettricità prodotta con fonti rinnovabili e con il nucleare. Una misura su cui il Consiglio europeo si è espresso così: "Attendiamo con interesse la proposta e la valutazione d’impatto, che la Commissione deve presentare all’inizio del 2023".

Intanto il gas russo si sposta sempre più verso la Cina. Gazprom ha infatti accettato la richiesta de parte cinese di aumentare le forniture giornaliere di gas a dicembre rispetto al programma precedentemente approvato per il 2022. Questo, in aggiunta al price cap, rischia di mettere a repentaglio le forniture europee nel nuovo anno. Secondo S&P Global Commodity Insights, il prezzo massimo del gas a 180 euro/MWh in Europa potrebbe restringere i flussi all’Europa nel 2023. Il ragionamento è chiaro: alcuni fornitori asiatici potrebbero scegliere di vendere ad altri mercati.