Stefano De Martino, "mi sono imbarazzato": una proposta sconvolgente

È tempo di confessioni per Stefano De Martino . Il grande successo di Affari Tuoi, da lui condotto su Rai 1, non passa inosservato. Ad accorgersi del talento dell'ex ballerino di Amici anche Paolo Bonolis . Quest'ultimo, stando a quanto riportato da Superguidatv, avrebbe offerto a De Martino la conduzione di Avanti un altro. Un'offerta però declinata.

Ma quella su Avanti un altro non è l'unica voce che gira. In molti infatti sognano di vedere De Martino e Fiorello insieme perché Fiorello dopo domani annuncia il suo ritorno su Radio 2. E alla domanda se gli piacerebbe, il volto di Rai 1 non si nasconde: "Ma figurati, quando vuole, quando vuole. Sarebbe un onore. In Radio? Il tempo è poco ormai però Fiorello è veramente un altro grande maestro a cui ci si può solo ispirare".