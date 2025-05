Borse su e prezzi giù, smentite le profezie dei catastrofisti

Toh, i prezzi scendono e le Borse continuano a salire. L’apocalisse trumpiana può attendere ancora. L’inflazione statunitense, infatti, quella che secondo tutti avrebbe dovuto impennarsi per i dazi del tycoon, ha invece subito un rallentamento inatteso, toccando il livello più basso degli ultimi quattro anni. Secondo i dati pubblicati martedì dal Bureau of Labor Statistics, i prezzi al consumo sono aumentati solo dello 0,2% ad aprile, portando l’inflazione annuale al 2,3%, contro il 2,4% di marzo. Si tratta del tasso più contenuto dal febbraio 2021. Il dato ha sorpreso gli economisti, che si attendevano un incremento mensile dello 0,3% e un’inflazione annua stabile al 2,4%. Il calo, che arriva in un momento di forte incertezza economica, offre un momentaneo sollievo alla Federal Reserve e ai consumatori. Ma soprattutto smentisce tutte le profezie catastrofiche che non cessano di accompagnare l’amministrazione Trump.

A frenare l’impatto immediato dei dazi potrebbero essere stati diversi fattori: le tariffe più aggressive sono state sospese, molte aziende hanno anticipato gli acquisti per creare scorte prima dell’entrata in vigore delle tariffe, e parte dei costi è stata assorbita da produttori e rivenditori. Inoltre, mentre nei beni durevoli alcuni aumenti si sono visti, l’inflazione più debole nei servizi ha contribuito a mantenere sotto controllo l’indice complessivo. Goldman Sachs, in un commento a cura di Alexandra Wilson-Elizondo, sottolinea che la sorpresa positiva del dato inflazionistico non elimina ovviamente i rischi futuri. «Il 2,3% su base annua è probabilmente un sollievo per la Fed, ma ci aspettiamo che gli aggiustamenti di prezzo legati ai dazi emergano nei prossimi mesi», ha spiegato la manager, aggiungendo che il mix tra calo del prezzo del petrolio e indebolimento del dollaro rischia di neutralizzare gli effetti benefici attesi sull’inflazione.