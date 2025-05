Elodie spiazza tutti: "Fuorilegge, ecco il mio vero cognome"

Anche i fan più fan pensavano di sapere tutto di Elodie e invece una rivelazione della cantante li ha letteralmente spiazzati. Ospite a R101 l'artista ha ammesso: "Di Patrizi non è il mio vero cognome". A raccontare la storia è stata lei stessa: "Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata - prima che arrivasse la legge sul divorzio - con un signore di nome Enzo Di Patrizi. Si lasciarono, ma lei era una fuorilegge perché non si poteva (ride, ndr). Si accoppiò con mio nonno Angelo Canini e nacque mio padre".

Ma, ha proseguito, "essendo la legge non ancora abrogata, mia nonna ha dovuto dargli il cognome del suo ex marito. Quella cosa non gliela dissero, al liceo papà lo scoprì. Il mio cognome è Elodie Canini, ma io ho lasciato Di Patrizi, chi se ne frega".