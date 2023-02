Inflazione: sempre più confusione e povertà. L'analisi di Andrea Pasini

Andrea Pasini 07 febbraio 2023 a

a

a

La pandemia e la situazione geopolitica, resa sempre più precaria dal conflitto tra Russia e Ucraina, ha portato a un’impennata del costo della vita che sta mettendo in ginocchio sempre più famiglie. Gli italiani, noti risparmiatori, non riescono più a far fronte all’aumento dei prezzi e l’80% dichiara che la gestione delle finanze personali si è fatta sempre più difficile. L’inflazione è ormai paragonabile a una vera e propria tassa occulta e ancora troppi italiani non riescono a comprenderne appieno i rischi.

Il problema, come rivela l’indagine Consob, è che la maggior parte degli italiani ha gravi carenze sulle conoscenze finanziarie di base. Solo il 50% degli intervistati comprende, ad esempio, la nozione di diversificazione degli investimenti. E alle domande su azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento la quota di risposte giuste resta al di sotto del 60%. Numeri non positivi neanche per quanto riguarda il rischio finanziario, una percentuale di intervistati che oscilla tra il 20% e il 49% conosce le nozioni di rischio di credito, di mercato e di liquidità. Solo il 65% degli intervistati comprende il concetto di inflazione e i suoi effetti. Problematiche anche le numerose lacune in fatto di competenze digitali. Sebbene siano in tanti ad accedere alla rete per scambiare cripto-valute e negoziare online, secondo la Consob il 29% dei soggetti non è in grado di gestire correttamente il trading online.

Detto questo, il 66% degli italiani si dichiara ben disposto ad approfondire temi utili per le scelte finanziarie più importanti anche perché tra gli investitori che ritengono complessa la gestione delle finanze personali a causa dell'incertezza del contesto economico (24%) o dell'inflazione (21%), circa la metà non ha un piano finanziario che potrebbe contribuire a ridurre l'esposizione a shock finanziari.

Anche lo Stato deve però impegnarsi per tutelare i suoi cittadini. Una delle proposte è quella di garantire parità di trattamento normativo, non solo tributario, tra tutte le attività possedute per contrastare l’aumento dell’inflazione.