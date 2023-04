Revisione auto, "soldi restituiti": cambia tutto, cosa fare (subito)

04 aprile 2023 a

Si chiama "Bonus revisione auto" - ma è più conosciuto come bonus veicoli sicuri - il rimborso che compensa almeno in parte l’aumento delle tariffe delle revisioni auto e moto scattato il 1° novembre 2021. Si tratta di dieci euro (per la precisione 9,95 euro) che da lunedì possono essere richiesti tramite la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da tutti coloro che nell'anno solare 2023 hanno fatto controllare e certificare la propria automobile come previsto dall'articolo 80 del Codice della Strada. Il bonus può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta, nel limite delle risorse disponibili visto che sono stati stanziati 4 milioni di euro.

Per presentare la domanda non sono richiesti particolari allegati o ricevute, ma bisogna seguire la procedura online e fornire i dati indicati (patente e data della revisione). Una volta inserita la richiesta, viene emesso un numero di pratica attraverso il quale si possono recuperare i propri dati e seguire l'iter. Questo termina con un pagamento direttamente su conto corrente, all'Iban indicato durante la procedura. Il costo della revisione nel 2021 è passata da 66,88 euro a 78,75 euro per effetto del rincaro di 9,95 euro della tariffa ministeriale (da 45,00 a 54,95 euro), al netto dell’IVA al 22% e di altre spese che hanno portato l’effettivo rialzo a +11,87 euro.