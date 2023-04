Esselunga, spunta Angelino Alfano: la poltrona a sorpresa

28 aprile 2023 a

Lontano ormai da tempo dai riflettori della politica, Angelino Alfano non resta certo con le mani in mano. L'ex delfino - spiaggiatosi a tempo record - di Silvio Berlusconi, infatti, ha conquistato Marina Caprotti, la figlia del leggendario Bernardo Caprotti, fondatore di Esselunga.

Infatti, qualche settimana fa - rivela affaritaliani.it - Alfano è stato nominato presidente di La Villata Immobiliare, società che raggruppa le principali proprietà immobiliari della società controllante, che è niente meno che Esselunga, il colosso della grande distribuzione di proprietà di Marina Caprotti.

Insomma, un nuovo incarico per Alfano, dopo quello assunto lo scorso anno, quando è diventato presidente del Policlinico San Donato. E ancora, soltanto qualche giorno fa è stato nominato presidente di Astm, il gruppo autostradale dei Gavio.

In La Villata, Alfano prende il posto di Stefano Ciolli, che era già group chief financial officier di Esselunga, il cui mandato era recentemente scaduto.

Così come riporta sempre affaritaliani, La Villata nell’ultimo bilancio disponibile (2021) chiuso con un utile di 71,7 milioni di euro, ha evidenziato un attivo di oltre 1,1 miliardi, di cui proprietà immobiliari in carico per quasi 800 milioni: oltre ai terreni, sono 83 dei 169 immobili commerciali degli store Esselunga", fa sapere il sito.