Conto corrente, occhio ai nuovi controlli: cosa succederà davvero

Occhio ai controlli sui conti correnti: sono stati svelati i criteri per l'analisi del rischio evasione del nuovo anonimometro. Come si legge nel documento pubblicato dall'Agenzia delle Entrate il 19 maggio scorso, il sistema prevede un incrocio tra i dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari con quelli dell'Anagrafe Tributaria. La pubblicazione si è resa necessaria per rendere trasparenti i criteri alla base dei nuovi controlli sui conti correnti.

Le fasi del processo di analisi saranno dieci: si partirà dall’individuazione della platea di riferimento e dalla scelta dei dati da utilizzare per poi arrivare alla predisposizione delle liste selettive che verranno utilizzate per l’avvio dei controlli fiscali veri e propri. A supportare il tutto comunque ci sarà anche l’intervento umano, così da evitare automatismi che possano ledere i diritti dei contribuenti.

L'appellativo "anonimometro" dato al nuovo strumento deriva dal fatto che i dati personali dei contribuenti saranno sostituiti da codici fittizi, così da consentire l'anonimato ed evitare che nel corso della prima fase di trattamento sia consentito associare le informazioni dei rapporti finanziari a una persona specifica. Almeno fino all’individuazione di un eventuale rischio fiscale. Il tutto avverrà attraverso dei nuovi algoritmi, volti a potenziare l’utilizzo del patrimonio informativo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione fiscale.