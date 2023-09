Donald Trump mai così Libero: ecco la campagna "L'ho visto su Liberoquotidiano.it"

Ignazio Stagno 09 settembre 2023 a

Libero è pronto per nuove sfide. Il quotidiano che vi accompagna tutti i giorni si rinnova e declina la sua offerta su più piattaforme: il sito web, Liberoquotidiano.it, le nostre pagine social (Twitter, Facebook, TikToke Instagram) e un vasto bouquet di podcast e videopodcast. Vi abbiamo tenuto compagnia questa estate con “V per Vittorio”, con le bombe di mercato di Fabrizio Biasin con SuperSantos, ma anche con la scoperta dei personaggi che sono diventati star del web con la nostra rubrica “Social chi legge”. Ora vogliamo mostrarvi dove siamo arrivati.

Da 23 anni Libero racconta il Paese e vuole continuarlo a farlo con voi e per voi, i nostri lettori. Così in questi giorni troverete i tram di Milano con il nostro logo e con i titoli più scorretti, irriverenti e (permettetecelo) geniali che hanno accompagnato la storia di Libero, da “È tutto vero!” per il giuramento del governo Meloni fino a “Ciaone a Elly” dopo il disastro alle amministrative. Una campagna che ha riscosso un grande successo, al punto che Rudy Giuliani, ex sindaco di New York, su Instagram ha postato la foto di un tram con le prime pagine di Libero sottolineando la presenza del volto di Trump: “Rome and Milan today. In God we Trump”, ha scritto.

Ma non finisce qua. Libero è un prodotto multimediale e dunque lo slogan della campagna sarà “L’ho visto su Liberoquotidiano.it”. Perché anche sul nostro sito, come sul quotidiano, vi abbiamo portato dentro la realtà e dentro ai fatti più importanti di questi anni, rigorosamente in pieno “stile Libero”. Per questo abbiamo voluto celebrare Libero e Liberoquotidiano.it proiettando sui maxi led di Urban Vision, dall’8 al 21 settembre, video e foto che raccontano con gli occhi della nostra testata la storia di questi anni: il crollo delle Torri Gemelle, la guerra in Iraq, il dramma del Covid, l’elezione di Trump alla Casa Bianca, l’insediamento del premier Meloni ma anche la vittoria dell’Italia all’Europeo con gli azzurri.

Il video promo di “L’ho visto su Liberoquotiano.it” lo potrete trovare a Roma in via Appia/Piazza San Giovanni. Su altri tre led troverete le foto iconiche, una su tutte Fabio Cannavaro con la Coppa del Mondo alzata sotto il cielo di Berlino nel 2006. Gli altri video-wall con il mondo di Libero li troverete in via Turati a Milano, in via Durini sempre a Milano e in Largo di Torre Argentina a Roma. In questo viaggio vi sentirete, inevitabilmente, parte di una famiglia, quella di Libero. Immagini e video vi porteranno indietro nel tempo suscitando emozioni e, chissà, un pizzico di malinconia.E ora è arrivato il momento di riviverli uno per uno, per celebrare voi che ci seguite ogni giorno e guardare al futuro, raccontarlo con tutti gli strumenti che abbiamo, dal quotidiano al sito passando per i social. “L’ho visto su Liberoquotidiano.it” diventerà un’espressione comune per i nostri lettori, Libero continua a crescere e lo fa grazie a voi che ci seguite ogni giorno: continuate a farlo.