Iacometti: basta una frase della Lagarde per scatenare il panico sui mercati

26 settembre 2023 a

a

a

Sono bastate poche parole di Christine Lagarde per mandare a picco le Borse e i mercati. Come sottolinea Sandro Iacometti su Libero, il numero uno della Bce ha annunciato una lunga stagione con tassi al rialzo. Un segnale che ha messo subito in allarme le Borse. Di fatto ci risiamo: le dichiarazioni della presidente mandano in tilt i mercati. Adesso anche la “sua” Francia vuole fermarla. Il punto su cosa sta accadendo in Europa e ciò che ci aspetta nei prossimi mesi.



Iscriviti gratuitamente e leggi l'analisi integrale di Sandro Iacometti