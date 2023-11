Bollette, fine del mercato tutelato: tariffe, ecco che cosa cambia

27 novembre 2023 a

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge recante ’disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia e il sostegno alle imprese a forte consumo di energia. Il provvedimento, secondo quanto si apprende da fonti di governo, non contiene la proroga del mercato tutelato poiché ancora da verificare con l’Ue. Il governo di centrodestra, di fatto, al momento condivide la linea Draghi che aveva posto il gennaio 2024 come data per il passaggio definitivo al mercato libero.

Partono subito le proteste dei Cinquestelle in Parlamento e delle associazioni dei consumatori che temono aumenti sulla bolletta. Ma in realtà, potrebbero ancora essere introdotte alcune modifiche per rendere il passaggio meno “problematico”: sul tema è in corso una trattativa tra il governo italiano e l’Unione europea.

Luce e gas, la grana delle bollette per 9 milioni di italiani: attenzione a questa data

Ma la sinistra ormai usa ogni cosa per attaccare l'esecutivo in carica: "È davvero sconcertante l’atteggiamento di questo governo che, su un tema come il mercato tutelato, fa orecchie da mercante e gioca a scarica barile. Abbiamo visto la giravolta del ministro Pichetto Fratin che prima sembra aprire alla necessità di una proroga delle aste, richiesta da esponenti di tutto l’arco parlamentare, poi propone una via di mezzo pasticciata con il rinvio solo dello spacchettamento degli utenti, possibilmente a dopo le europee in modo che non arrivi subito la stangata, e infine si rimangia tutto” commenta la responsabile ambiente del Pd Annalisa Corrado annunciando una conferenza stampa per martedì mattina con la segretaria Elly Schlein, Pierluigi Bersani e Antonio Misiani. Un altro show per attaccare il governo senza nemmeno attendere l'esito della trattativa con Bruxelles.