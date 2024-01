Bce, la bomba da Francoforte: "Niente taglio dei tassi nel 2024"

15 gennaio 2024 a

Attenzione ai tassi. A quanto pare non scenderanno nemmeno nel 2024. E tutto ciò, come vi abbiamo raccontato in queste settimane, potrebbe avere ulteriori conseguenze sulle rate dei mutui a tasso variabile che milioni di italiani pagano ogni mese. A quanto pare, secondo alcune voci che arrivano da Francoforte, la Bce potrebbe sfidare le aspettative del mercato e ritardare l’avvio del taglio dei tassi di interesse fino a dopo il 2024. Lo ha detto il membro del Consiglio direttivo della banca centrale, Robert Holzmann, intervistato dalla Cnbc. Commentando la previsioni di alcuni analisti secondo cui una prima riduzione del costo del denaro ci sarà ad aprile, il Governatore della Banca centrale austriaca ha osservato: "Temo che, lasciando Davos, queste persone saranno profondamente deluse".

E ancora, parlando di ciò che accadrà al vertice che si apre oggi in Svizzera, ha aggiunto: "Non riesco a immaginare che parleremo ancora di tagli, perchè non dovremmo parlarne. Tutto quello che abbiamo visto nelle ultime settimane punta nella direzione opposta, quindi potrei anche prevedere che quest’anno non ci sarà alcun taglio" dei tassi. Parole chiare che suonano come un campanello d'allarme per il mercato immobiliare. Bisognerà dunque attendere i prossimi vertici previsti all'EuroTower per capire cosa accadrà proprio sul fronte dei tassi di interesse. Un tema questo molto delicato perché è una delle variabili più importanti per la tenuto economico.