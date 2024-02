Marcati, "attenti a Marte e Saturno": guai finanziari tra marzo e aprile, cosa può accadere

Buddy Fox 01 febbraio 2024 a

Se per Natale le attese di investitori e appassionati dei mercati sono tutte per il tradizionale appuntamento con il film “Una poltrona per due”, all'inizio dell'anno si aspettano le previsioni di Grazia Mirti. Poco prima del capodanno cinese, la celebre astrologa (autrice del libro “Investire con gli astri” edito da IlSole24Ore) delizia con il suo bon ton curiosi, allievi e affezionati sui misteriosi meccanismi che muovono gli astri, e su come questi movimenti possano influire sulle nostre scelte e sulle decisioni dei governanti del mondo, dopotutto siamo o non siamo figli delle stelle? Sostenuta e affiancata dalla preziosa collaborazione della figlia Elisabetta, offre all'ascoltatore non solo previsioni ma anche approfondimenti sempre molto dettagliati.

Senza troppi giri di parole vi anticipo subito che il momento più delicato dell'anno sarà tra marzo e aprile, e più precisamente tra l'ultima decade di marzo e la prima del mese successivo quando avremo una congiunzione eccezionale tra Marte e Saturno in Pesci. «Il cielo è come uno spartito musicale o come un'orchestra e Marte è il suo direttore stellare e sarà il pianeta che scandirà i tempi del 2024» dice Elisabetta, attenzione all'esito delle Elezioni Europee, dal 9 giugno Marte entrerà in Toro. Il 20 Luglio Marte sbarca nei Gemelli, guarda caso il segno dei tassi d'interesse, siamo sicuri che in estate parleremo ancora di tagli? Attenzione alle delusioni. E poi ci sono le elezioni Usa, e per non farci mancare nulla Marte entrerà in Leone, la situazione si fa turbolenta anche a causa delle eclissi di sole. Grazia Mirti lo ricorda sempre, gli antichi regnanti dall'eclisse solare scappavano noi invece la rincorriamo cercando di fotografarla, dovremo temerla più che sfidarla. Chissà se lo sanno anche Biden e Trump, le stelle promettono sorprese, come il possibile intervento di Obama a sostegno della moglie.

Se gli Usa soffrono la Cina non ride, gli scandali immobiliari avranno ancora conseguenze. Ma il meglio di se Grazia Mirti lo da quando parla della Lagarde, che ha Marte e Saturno in Scorpione, personalità crudele? Attenzione il 15/04, con Marte e Saturno sul Sole la Madame della Bce rischia di abdicare. Su queste parole percepisco un'ovazione nell'aria. Attenzione, precisa Elisabetta, le nostre analisi a volte sono speranze che si coniugano all'interpretazione. Tanto lo sappiamo, quest'anno sarà Marte a decidere, e per una volta non sarà colpa di Saturno.

BITCOIN: le quotazioni potrebbero rimanere sostenute fino a primavera, dopo il novilunio di aprile, molta prudenza.

ARGENTO: è tra i favoriti della Mirti. Nato sotto il segno del Cancro nel 2024 potrebbe salire a maggio e negli ultimi mesi, ma il vero splendore lo raggiungerà nel 2025, Saturno e Nettuno in Pesci gli saranno favorevoli.

STERLINA: un 2024 con le stelle a favore, sono attese novità che possano ammorbidire le sofferenze della Brexit.

