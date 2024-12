Pupo in Russia alla tv di Putin: il video che è diventato un caso di Stato

Roberto Tortora 11 dicembre 2024 a

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, la Russia ce l’ha sempre avuta nel sangue… e nelle tasche. L’interprete di Gelato al cioccolato non ci ha pensato due volte ed è volato a Mosca per presentare la sua nuova canzone Insieme, nello studio televisivo di Russia 1, il principale canale televisivo pubblico russo.

Questa scelta ha causato una serie di polemiche, il primo ad attaccarlo è stato Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e del Fatto Quotidiano, che su X ha lo ha criticato aspramente:"C'è chi per soldi se ne f***e di tutto. Tipo Pupo. Insieme, per citare la brutta canzone con cui si esibisce, non possono più stare figli e genitori morti, ammazzati proprio da chi paga l'emittente in cui stai cantando con il sorriso".

Pupo ha ricevuto il messaggio ed ha risposto a modo suo, per dimostrare come non ci sia fondamento nella polemica per quella sua partecipazione alla tv russa. Anzi, sempre su X, ha mostrato le foto di alcune maison italiane di moda a Mosca, scrivendo: "Sono a Mosca e questo è ciò che vedo, dalla finestra della mia camera. A quanto pare, non sono il solo italiano ad avere scelto di continuare serenamente e pacificamente a fare il proprio lavoro". Il pubblico resta spaccato, c’è chi lo sostiene e chi lo accusa di scarsa sensibilità verso il momento storico e le sofferenze che il popolo ucraino sta vivendo: si è trattato di un gesto audace o di un errore di valutazione?

Del resto, la carriera di Pupo da sempre si è sdoppiata sul doppio binario: da una parte l’Italia, casa sua, dall’altra non solo la Russia, ma, in generale, tutti i Paesi dell’est Europa. E non è la prima volta, da quando è scoppiato il conflitto russo-ucraino, che il cantante aretino si reca a Mosca. In primavera è stato di scena, il 15 marzo per la precisione, addirittura al Cremlino, nell’ex-residenza degli Zar e ora magione di Putin.

Lì tenne uno spettacolo intitolato Pupo & Friends, una sorta di imitazione dello storico Pavarotti & Friends, manifestazione a scopo benefico in cui si alternò con alcuni dei più noti cantanti russi. Anche allora, l’esibizione venne ripresa dall’emittente Russia 1, la loro Rai 1 per intenderci. Anche allora, Pupo aveva rivendicato la scelta e si era fatto portatore di un messaggio di pace. E, con ogni probabilità, era anche andato lì a guadagnarsi il pane.