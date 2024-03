Fisco, anche il Financial Times promuove Giorgia Meloni

16 marzo 2024 a

Il governo Meloni continua a incassare complimenti e giudizi positivi. E non certo solo da commentatori e giornali di parte. In particolare, a stupire tutti è la politica economica dell'esecutivo. La certificazione dei risultati raggiunti dal governo Meloni arriva dal Financial Times, che in un recente articolo ha sottolineato il buon dato dello spread italiano. Il costo del prestito a dieci anni a Roma e a Berlino è sceso giovedì a 1,16 punti percentuali. Si tratta del livello più basso da oltre due anni.

Questo risultato segna un’importante inversione di tendenza rispetto agli oltre 2 punti percentuali raggiunti a ottobre, riflettendo la crescente fiducia del mercato in Giorgia Meloni, specie ora che la crescita in Germania è in fase di stallo. Il primo a dirsi soddisfatto è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: “Pochi potevano immaginare che lo spread italiano a metà marzo sarebbe sceso a 123 punti base”.

Notizie positive che smentiscono tutti quelli che avevano pronosticato grandi difficoltà per l'Italia con Meloni al timone. Il premier ha stroncato i gufi e stretto solidissimi rapporti con Bruxelles grazie a una gestione del fisco oculata. Il paragone con la Germania è impietoso: la nostra economia è cresciuta nell’ultimo trimestre dello scorso anno, mentre quella tedesca si è contratta. E il trend potrebbe proseguire: la Banca d’Italia prevede una crescita dello 0,6% quest’anno, mentre la Bundesbank prevede solo lo 0,4% per Berlino