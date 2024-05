Fitch, schiaffone ai gufi: conti pubblici in ordine e nessun allarmismo

Sandro Iacometti 14 maggio 2024 a

a

a

Siccome a volte non basta il voto, adesso c’è anche la spiegazione. Italia nel baratro, conti sballati e gestione maldestra della bomba atomica Superbonus? A mettere le cose in chiaro, deludendo gufi, catastrofisti e menagrami, ci pensa nientemeno che Fitch, una delle terribili agenzie di rating su cui le opposizioni in autunno confidavano per dare una bella spallata al governo. Ebbene, secondo Malgorzata Wegner, direttore sui rating dei debiti pubblici dell’agenzia, che lo scorso 3 maggio ha confermato il giudizio sul nostro Paese (BBB con outlook stabile), nonostante il pesante effetto negativo dei soldi pubblici spesi per la ristrutturazione «gratuita», come diceva Giuseppe Conte, delle nostre case, il bilancio dell’Italia risulta «migliore di quanto ci si attendesse all’inizio della pandemia». Non solo.