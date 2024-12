Carlo Ancelotti si presenta così in conferenza stampa: la Spagna impazzisce, occhio alle labbra

15 dicembre 2024 a

Il Real Madrid interrompe la sua corsa in campionato con un rocambolesco 3-3 contro il Rayo Vallecano, in una partita dalle emozioni forti per i suoi sviluppi imprevedibili. Ma il vero protagonista del post-partita non è stato né un giocatore né una decisione arbitrale: al centro dell'attenzione è finito Carlo Ancelotti, il mistero, o meglio al centro dell'attenzione è finito il suo labbro gonfio. L'aspetto insolito del tecnico ha catalizzato i commenti, facendo letteralmente impazzire il web.

Durante la conferenza stampa, infatti, Ancelotti si è presentato con il labbro inferiore visibilmente gonfio, scatenando una valanga di reazioni online. Il video del suo intervento è diventato virale in Spagna, con i tifosi che non hanno perso l'occasione di ironizzare su quanto si vedeva in televisione. Qualcuno, con ironia, ha addirittura ipotizzato che fosse il risultato di un filler labiale finito male. Ma la spiegazione è molto più semplice: si è trattato di una comune reazione allergica, che ha causato il vistoso gonfiore.

Le immagini di Ancelotti hanno fatto il giro dei social, oscurando quasi le sue dichiarazioni sul match. Se durante la partita era riuscito a dissimulare il problema, davanti ai microfoni non c’è stato modo di nasconderlo. Molti hanno trovato l’aspetto dell’allenatore sorprendente e, come spesso accade, non sono mancati meme e battute, soprattutto da parte dei tifosi avversari. Tuttavia, dietro le risate, la realtà era piuttosto banale: un fastidioso sfogo allergico, che Re Carlo - lo specialista in Champions League - è stato costretto a "sfoggiare" in conferenza stampa.