Pensioni, fino a 655 euro: la quattordicesima fa lievitare il cedolino di luglio

Il cedolino di luglio sarà un po' più sostanzioso per i pensionati che hanno compiuto i 64 anni e hanno un reddito non superiore a 2 volte l’importo del trattamento minimo. Il motivo è legato alla quattordicesima mensilità. L'aumento previsto, in particolare, arriverà fino ai 655 euro, valore calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 7 novembre 2023 rispetto al 2022.

Per calcolare la quattordicesima si deve sottrarre il reddito personale al reddito contratto con i contributi del lavoratore autonomo o dipendente. Sotto gli 11.672,89 euro, la quattordicesima di luglio per i lavoratori dipendenti che hanno 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno 18 sarà d’importo pari a 437 euro; per i lavoratori dipendenti che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che hanno tra i 18 e i 28 anni di contributi sarà pari a 546 euro; per i lavoratori dipendenti che hanno oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno oltre 28 sarà d’importo pari a 655 euro.

Sopra gli 11.672,89 euro, invece, la quattordicesima di luglio per i lavoratori dipendenti che hanno 15 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno 18 è pari 336 euro; per i lavoratori dipendenti che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che hanno tra i 18 e i 28 anni di contributi sarà pari a 420 euro; per i lavoratori dipendenti che hanno oltre 25 anni di contributi e per i lavoratori autonomi che ne hanno oltre 28 sarà d’importo pari a 504 euro.