Pensioni, aumenti dal 2026: gli aumenti fascia per fascia

Nel 2026 si torna al sistema originario di rivalutazione previsto dalla legge n. 448 del 1998. Sistema articolato in tre fasce di indicizzazione: -100% della rivalutazione per le pensioni fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; -90% per la parte compresa tra quattro e cinque volte il minimo; -75% per la parte eccedente cinque volte il minimo.

In aumento le pensioni nel 2026: dal prossimo gennaio, gli assegni torneranno a crescere, anche se in modo contenuto. Le prime stime contenute nel Documento di economia e finanza (Def) 2025 indicano che l'incremento sarà dello 0,8%, dal momento che l’inflazione. dopo una fase di rallentamento, ha ricominciato a salire nel 2025 pur restando su livelli moderati grazie all’azione della Banca Centrale Europea.

Con il trattamento minimo del 2024 fissato a 598,61 euro, le soglie da considerare sono:

-Fino a 2.394,44 euro: aumento pieno dello 0,8%;

-Da 2.394,45 a 2.993,05 euro: rivalutazione parziale al 90%;

-Oltre 2.993,05 euro: solo il 75% della rivalutazione

Facendo qualche esempio, quindi, per la pensione di 1.000 euro l’incremento sarà di 8 euro; per il cedolino di 2.000 euro l'aumento sarà di 16 euro; per l'assegno di 3.000 euro l'incremento sarà di circa 24,63 euro; per la pensione di 5.000 euro l’aumento si attesterà sui 37,50 euro. L’aumento dell’inflazione, poi, coinvolgerà anche le pensioni minime e gli altri assegni assistenziali. In particolare, la pensione minima passerà da da 598,61 a 604,60 euro mensili; l'assegno sociale da 534,41 a 539,75 euro; la pensione di invalidità civile da 333,33 a 336,66 euro. Nel frattempo, si discute di un eventuale incremento straordinario della pensione minima che, se confermato, farebbe salire l’importo a 617,90 euro con una rivalutazione del 2,2%, oppure addirittura a circa 620 euro in caso di rivalutazione al 2,7%.