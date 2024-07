Cina, la vendetta sui dazi: "Avviata indagine contro l'Ue", guerra totale

10 luglio 2024 a

La Cina ha annunciato di voler avviare un’indagine formale sulle pratiche adottate dall’Ue nel corso di un’inchiesta antisovvenzioni nei confronti delle sue imprese. "Il Ministero del Commercio condurrà un’indagine sugli ostacoli al commercio e agli investimenti in merito alle pratiche adottate dall’Ue nell’ambito dell’indagine sulle imprese cinesi", ha dichiarato il ministero in una nota sul suo sito web. Pechino ha deciso di avviare l’indagine a seguito di un reclamo presentato dalla Camera di commercio nazionale per l’importazione e l’esportazione di macchinari ed elettronica.

Secondo il ministero, il reclamo riguarda principalmente "prodotti come locomotive ferroviarie, fotovoltaico, energia eolica e attrezzature per l’ispezione di sicurezza". Il ministero ha aggiunto che l’indagine durerà probabilmente fino al 10 gennaio 2025, ma potrà essere prorogata di altri tre mesi in "circostanze particolari".

Negli ultimi mesi le tensioni commerciali tra la Cina e l’Ue sono aumentate vertiginosamente e Bruxelles ha preso di mira il sostegno di Pechino ai settori dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili. Il braccio esecutivo dell’area euro ha concluso in un’indagine che le sovvenzioni statali cinesi per l’industria dei veicoli elettrici stavano ingiustamente danneggiando i rivali europei. Ciò ha spinto Bruxelles a imporre dazi provvisori supplementari fino al 38% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi la scorsa settimana, nonostante le proteste dei produttori e dei gruppi economici cinesi.