Investita e uccisa a Milano: chi c'era a bordo dell'auto impazzita, caccia al pirata

Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa oggi a Milano da un'auto con targa francese che si è data alla fuga e che, dai primi accertamenti, è risultata essere rubata. I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno in via Michele Saponaro, in zona Gratosoglio, all'altezza del civico 40. Sul posto intervento di ambulanza e automedica di Areu. Le indagini per rintracciare i responsabili sono affidati alla polizia locale di Milano. La persona che era alla guida ha abbandonato la macchina ed è scappata. Si tratta di un'auto con targa francese che è risultata rubata, questo è quello che emerge dai primi riscontri degli investigatori. Sasrebbero quattro le persone in fuga, probabilmente minorenni.

Intanto è rimasto in silenzio davanti al gip il ventenne bresciano, ai domiciliari da sabato notte con l'accusa di omicidio stradale per l'investimento mortale di Sofia Galante, 19 anni, di Travagliato travolta lungo l'autostrada Brebemi. La ragazza era scesa dall'auto dopo un tamponamento quando è stata colpita dal veicolo guidato dal giovane, risultato positivo ai cannabinoidi. Il magistrato di turno nelle prossime ore disporrà l'autopsia, passaggio ritenuto fondamentale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire il livello di responsabilità dell'indagato.