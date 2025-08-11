Libero logo
TrumpPutin
Almasri
Gaza
Garlasco

Di tendenza

Investita e uccisa a Milano: chi c'era a bordo dell'auto impazzita, caccia al pirata

lunedì 11 agosto 2025
Investita e uccisa a Milano: chi c'era a bordo dell'auto impazzita, caccia al pirata

1' di lettura

Una donna di 72 anni è stata investita e uccisa oggi a Milano da un'auto con targa francese che si è data alla fuga e che, dai primi accertamenti, è risultata essere rubata. I fatti sono avvenuti poco prima di mezzogiorno in via Michele Saponaro, in zona Gratosoglio, all'altezza del civico 40. Sul posto intervento di ambulanza e automedica di Areu. Le indagini per rintracciare i responsabili sono affidati alla polizia locale di Milano. La persona che era alla guida ha abbandonato la macchina ed è scappata. Si tratta di un'auto con targa francese che è risultata rubata, questo è quello che emerge dai primi riscontri degli investigatori. Sasrebbero quattro le persone in fuga, probabilmente minorenni.

Intanto è rimasto in silenzio davanti al gip il ventenne bresciano, ai domiciliari da sabato notte con l'accusa di omicidio stradale per l'investimento mortale di Sofia Galante, 19 anni, di Travagliato travolta lungo l'autostrada Brebemi. La ragazza era scesa dall'auto dopo un tamponamento quando è stata colpita dal veicolo guidato dal giovane, risultato positivo ai cannabinoidi. Il magistrato di turno nelle prossime ore disporrà l'autopsia, passaggio ritenuto fondamentale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire il livello di responsabilità dell'indagato. 

Le immagini Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata: la vettura abbandonata in strada

Nero su bianco Pd, sondaggio-Ghisleri: modello-Milano bocciato da 6 elettori su 10

Far West Milano deserta, regno di maranza e baby gang: cosa sta succedendo

tagmilanoauto

Le immagini Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata: la vettura abbandonata in strada

Nero su bianco Pd, sondaggio-Ghisleri: modello-Milano bocciato da 6 elettori su 10

Far West Milano deserta, regno di maranza e baby gang: cosa sta succedendo

ti potrebbero interessare

720x576

Milano, 71enne investita e uccisa da auto pirata: la vettura abbandonata in strada

997x555

Pd, sondaggio-Ghisleri: modello-Milano bocciato da 6 elettori su 10

1263x532

Milano deserta, regno di maranza e baby gang: cosa sta succedendo

Andrea Fatibene
807x467

Beppe Sala, i pm lo puntano: l'ultima ipotesi che filtra dalla Procura

MIcaela Fanelli