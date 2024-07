Luigi Berlusconi, l'ultimo colpo imprenditoriale: ecco su quale società punta

24 luglio 2024 a

Luigi Berlusconi non si ferma mai. Dunque eccolo il giovane figlio del Cavaliere buttarsi in una nuova avventura imprenditoriale. Ma non da solo. Con lui anche Edoardo Ermotti, figlio si Sergio, amministratore delegato di Usb. I due puntano su Algojob, start-up milanese fondata nel 2021 da Nicolò Mazzocchi.

L'obiettivo di Algojobs è quello di sviluppare un software in grado di digitalizzare tutti i processi relativi alla ricerca, selezione e gestione del personale. La Ithaca 3, veicolo d'investimento controllato dalla El Holding di Berlusconi ha acquisito l' 1,24 di Algojob. Ma il figlio del Cavaliere non è stato l'unico a investire nel progetto.

La ricapitalizzazione ha visto l’ingresso di altri nuovi soci, tra cui la Koinos Capita Srg col 12,45% il venture capital presieduto da Beppe Fumagalli che ne è azionista con gli a Eugenio Airoldi e Marco Morgese e con l'8,6 % del fondo svizzero 14Peaks Capital di Ermotti, insime a Lorenzo Franzi di Koinos Capital Srg nel consiglio d'amministrazione. Il bilancio 2023 della start up s'è chiuso con ricavi per poco meno di mezzo milione.