Affari Tuoi, "non hanno bisogno dei soldi del Dottore": l'attacco feroce a Daniela e Giulia

Ad Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sta giocando come concorrente Daniela. La ragazza è la rappresentante della Regione Campania. Viene da Salerno, ma è nata e lavora a Castellammare di Stabia. Con lei in studio c'è la sorella Giulia. Entrambe lavorano in uno studio dentistico. Come ogni sera, Stefano De Martino ha presentato il nuo pacchista in rappresentanza della Regione Toscana. Si chiama Andrea, viene da Firenze ed è il proprietario di un'enoteca.

Sui social i telespettatori si sono subito fiondati per commentare la puntata. E un dettaglio non è sfuggito alla loro attenzione. Ancora una volta un concorrente ha pescato il pacco numero 13. Tralasciando questo particolare, in molti si sono scagliati contro Daniela e Giulia. Il motivo? Sono dentiste e quindi - secondo loro - non avrebbero bisogno dei soldi di un'ipotetica vincita ad Affari Tuoi. "Tanto le due sorelle con famiglie di dentisti e odontoiatri stanno già serenissime di loro, non hanno bisogno dei soldi del Dottore", ha commentato Silvia sull'ex Twitter.

Altri ancora hanno notato che le ragazze che partecipano ad Affari Tuoi - soprattutto quelli che provengono dalla Campania - sono sempre bellissime. Alcuni utenti hanno ipotizzato che ai casting ci sia una sorta di selezione come in un concorso di Miss Italia.