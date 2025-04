Marc Marquez, la bomba di Carlos Checa: "Ha messo le ali a Bagnaia"

Per Pecco prosegue con l’adattamento sulla GP25 , tanto sofferto nei test prestagionali e nelle prime due gare di Thailandia e Argentina, e dai prossimi GP di Losail e Jerez potrebbe dire la sua, su piste dove in passato è andato molto forte. Intanto, è stato elogiato dall’ex MotoGP Carlos Checa , che a Dazn ha parlato di “risultato cruciale” per il torinese: “Questa vittoria significa molto — le sue parole — È stato il principale rivale di Marc fin dall’inizio. Pecco è stato colpito dopo l’anno scorso, non vincendo il campionato con la squadra ufficiale e venendo battuto da Jorge Martín ”.

E ancora: “L’arrivo di Marc all’inizio di questa stagione è stato anche difficile per lui (Pecco, ndr) — ha aggiunto lo spagnolo — per non parlare dell’impatto sulla sua fiducia e sul suo ritmo”. Poi Checa ha parlato della determinazione di Pecco: “Sabato abbiamo visto che era aggressivo e determinato alla partenza, ma poi non è riuscito a mantenere quella intensità per tutti i giri o a sorpassare Álex (Márquez), mentre domenica è riuscito a farlo”.