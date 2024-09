Banche, Casasco: "Evitare danni al sistema economico del Paese"

23 settembre 2024 a

"L'economia di un Paese impone che il tema delle banche debba essere affrontato con serieta' e responsabilità, creando un sistema armonioso tra sistema creditizio, imprese e famiglie e non ingenerare un sistema antagonista che penalizzerebbe la crescita del Paese": lo ha detto Maurizio Casasco, deputato e responsabile FI del dipartimento Economia.

"Il sistema del credito ha le sue regole che deve rispettare, sia nazionali che internazionali - ha proseguito Casasco - è vigilato dagli organi competenti, quali Banca d'Italia e Bce. Per questo è importante, oltre a tutelare le nostre banche e favorirne la capitalizzazione, renderle attrattive senza penalizzarle rispetto a quelle internazionali, affinché continuino a sostenere famiglie e attività produttive". Poi ha aggiunto: "È opportuno anche ricordare, a questo proposito, che molte di esse sono quotate in Borsa e ogni dichiarazione relativa a tasse sugli extraprofitti può determinare un grave impatto sull'indice di Piazza Affari, come accaduto oggi sul sistema creditizio italiano, unico 'in rosso' in Europa".

Il deputato azzurro ha spiegato che "la penalizzazione delle banche quotate può determinare un effetto a cascata sulle piccole banche Popolari e di Credito cooperativo, che sostengono le nostre Pmi, microimprese e famiglie, ossatura del sistema economico italiano. Non dimentichiamo, infine, che a ottobre-novembre ci saranno poi i giudizi delle Agenzie di rating, che valuteranno con attenzione il rapporto di interazione tra il sistema del credito e quello economico e che inciderà sulla crescita economica dell'Italia".