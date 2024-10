Stellantis licenzia? Prove generali del caos sociale

15 ottobre 2024 a

Dai e dai, alla fine Carlos Tavares ha detto che Stellantis potrebbe ricorrere ai licenziamenti. Il manager dice di «non essere un mago», ma al volante c’è lui e il suo stile di guida fa venire il mal d’auto. Al Salone di Parigi Tavares parlerà in cinque eventi pubblici, speriamo trovi il tempo per riflettere, perché i suoi piani sono oscuri. Quando afferma che il passaggio dal motore endotermico a quello elettrico deve procedere rapidamente, ha in mente l’aumento costi per mantenere la doppia produzione dei propulsori e il rallentamento degli investimenti statali sulla transizione, ma i suoi calcoli finanziari (errati, visto l’allontanamento del capo della finanza di Stellantis), si scontrano con la realtà (...)



