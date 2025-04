Dazi, Donald Trump: possibile il ribaltone sulle auto

"Sto valutando qualcosa per aiutare alcune case automobilistiche in questo", ha detto Trump ai giornalisti riuniti nello Studio Ovale. Il presidente ha affermato che i produttori di auto hanno bisogno di tempo per spostare la produzione da Canada, Messico e altri paesi. "Produrranno qui, ma serve un po’ di tempo", ha spiegato.

Nel frattempo, procedono le trattative individuali alla Casa Bianca. Il ministro giapponese per la rivitalizzazione economica Ryosei Akazawa incaricato dei colloqui commerciali con gli Stati Uniti sarà mercoledì a Washington per incontrare i funzionari americani e tentare - come previsto dalle delegazioni di Indonesia e Corea del Sud - di negoziare un compromesso sui dazi doganali.

Akazawa "partirà per gli Stati Uniti il ​​16 aprile e tornerà il 18", ha dichiarato un portavoce del governo giapponese, senza fornire ulteriori dettagli. Secondo quanto riportato dalla stampa giapponese, Akazawa dovrebbe incontrare il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e il Rappresentante per il commercio statunitense Jamieson Greer. La tariffa "reciproca" del 24% imposto dal presidente degli Stati Uniti sui prodotti giapponesi è stata sospesa per 90 giorni. Questa tregua è però temporanea e si applica un'imposta minima del 10%. Soprattutto, il Giappone non è ancora riuscito a ottenere l'esenzione dalle maggiorazioni del 25% sui settori automobilistico, siderurgico e dell'alluminio. Nel corso della sua visita, Akazawa chiederà una revisione di tutte le misure doganali adottate dall'amministrazione Trump, a cui il Giappone, pur essendo uno stretto alleato di Washington, non è sfuggito. Il 17 aprile invece sarà la premier italiana Giorgia Meloni a incontrare Trump in un bilaterale dal peso specifico notevole anche per l'Unione europea.