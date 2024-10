Gaffe di Maurizio Leo in conferenza stampa: urta un bicchiere e lo rompe

17 ottobre 2024 a

Non c'è conferenza stampa senza imprevisto. E quella sulla manovra, andata in scena a Palazzo Chigi nella mattinata di mercoledì 16 ottobre, non è stata da meno. A commettere una piccola gaffe il viceministro dell'Economia. Mentre infatti il ministro Giancarlo Giorgetti parla, Maurizio Leo urta inavvertitamente il bicchiere dell'acqua che si è poi rotto: "Ahia", esclama il ministro della Lega per poi aggiungere: "Non so se è ben augurante. Qualcuno è pratico di queste cose? La rottura del bicchiere porta bene o male?".

Non è il primo scivolone a cui i giornalisti hanno assistiti. In pieno Covid anche Giuseppe Conte non è stato da meno. Proprio durante una delle numerose conferenze stampa, una giornalista si è rifiutata di utilizzare il microfono per fare la domanda. Lui prima le ha dato una risposta ironica, poi ha capito quanto stava accadendo. La cronista, infatti, ha spiegato che non riteneva opportuno utilizzare un oggetto utilizzato da altri, per evitare eventuali contagi. Insomma, proprio il premier dei lockdown e delle zone rosse dimenticava le accortezze contro il coronavirus. Una gaffe a tutti gli effetti.