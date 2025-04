Affari Tuoi, "gli sta bene": bufera su Simon

Simon dal Trentino-Alto Adige è stato il protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 aprile. Il concorrente ha raccontato che nella vita fa il giocatore di hockey sul ghiaccio e che per arrotondare lavora in un albergo. Un lavoro, quest'ultimo, che condivide con la sua futura moglie Anna, che fa la receptionist. I due si sposeranno a maggio. E ad accompagnare il pacchista in studio è stata proprio la sua fidanzata. La coppia ha giocato con il pacco numero 18.

Successivamente sono andati via i 75.000 euro e sul tabellone sono rimasti 2 pacchi blu e 3 rossi. Poi il colpo di fortuna: a un passo dalla fine, la coppia è rimasta con tutti pacchi rossi. Soldi sicuri, insomma. In particolare, sono rimasti loro 5.000, 50.000 e 300.000 euro. Il dottore allora ha offerto 50.000 euro. Ma la coppia ha deciso di rischiare e di andare avanti. Poco dopo purtroppo hanno trovato i 300.000 euro. Poi l'offerta è stata un nuovo cambio, ma ancora una volta i due concorrenti hanno detto no, andando all'apertura finale dei pacchi. Alla fine hanno scoperto che nel loro numero 16 c'erano i 5.000 euro.

"Gli sta bene, non li buttava via così 50k mi disp #AffariTuoi"; ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Menù del matrimonio: pizzette ,rustici e birra Forst". E ancora: "Ma no, che rodimento".