L'Eredità, "niente da fare": caos dopo la ghigliottina

Antonio, Emanuela e Giovanni si sono sfidati al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, giovedì 24 aprile. A spuntarla sono stati Giovanni e Antonio, che hanno giocato così ai Cento Secondi contendendosi l'accesso alla ghigliottina. Tra i due, poi, ha avuto la meglio Giovanni, partito con un montepremi iniziale di 185mila euro.

Le parole da collegare questa sera erano ricetta, tempi, anni, distacco e intervento. Purtroppo, però, i dimezzamenti sono stati cinque e quindi la cifra in palio è scesa a 5.782. Il concorrente ha ragionato per un minuto come prevede il regolamento e alla fine ha fornito come soluzione la parola oro. Peccato però che la risposta corretta fosse un'altra, cioè recupero. Il campione potrà comunque riprovarci domani, nella puntata di venerdì 25 aprile. "Al limite "oro" ci stava con "aumento" che è stata scartata. Niente da fare", ha commentato un utente su X. Un altro invece: "Stasera è difficile".