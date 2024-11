Ita-Lufthansa, arriva l'intesa: “Nessuna variazione”, piano inviato alla Ue

11 novembre 2024 a

Fumata bianca per l'accordo tra Ita e Lufthansa: il Mef ha comunicato che sono stati inviati alla Direzione Generale della Concorrenza della Commissione Europea gli accordi rientranti tra le misure correttive presentate con riferimento all’operazione di concentrazione che prevede l’ingresso di Deutsche Lufthansa nel capitale di ITA Airways, come previsto nella decisione della Commissione Europea del 3 luglio 2024. È quanto si legge in una nota.

“Si attende con fiducia l’approvazione definitiva della Commissione Europea per procedere al closing dell’operazione - continua la nota del Tesoro -. Le condizioni economiche previste non hanno subito variazioni rispetto all’accordo già siglato”. In ogni caso, la scadenza per l’invio dei remedies a Bruxelles era fissata alle 23:59 di oggi 11 novembre.

Nei giorni scorsi, l'accordo tra le due compagnie era entrato in una fase di stallo: in particolare secondo fonti vicine al dossier, le contestazioni partite dai tedeschi sarebbero state nell’ordine di 60-70 milioni tra il minor valore di Ita Airways al momento dell’ingresso nel capitale (31 dicembre 2024) e gli investimenti considerati al rialzo rispetto alle stime del piano industriale (nel mirino il costo del catering di Fiumicino): entrando con il 41% la richiesta di sconto si attesterebbe sui 25-29 milioni (ma secondo il Mef la cifra potrebbe diventare più alta). Dopo che questa richiesta è stata seccamente respinta dal Mef, è iniziato il negoziato per cercare di trovare un accordo senza vanificare l’intera operazione.