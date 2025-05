Paura sull'aereo Francoforte-Siviglia: un pilota è in bagno, l'altro sviene

Alle 11.31 però il comandante decide di lasciare la cabina per andare nel bagno anteriore , quello che si trova subito dietro la porta blindata che separa le postazioni dei piloti dai passeggeri. Alle 11.32 e 6 secondi il primo ufficiale perde i sensi. Negli attimi successivi il controllore di volo cerca di mettersi in contatto con la cabina per tre volte, ma senza successo. Alle 11.40 — scrivono gli investigatori — il comandante "utilizza la procedura standard di ingresso per accedere alla cabina di pilotaggio": una volta "citofonato" da fuori , chi è all’interno riceva un avviso sonoro e può controllare pure dal monitor collegato a una telecamera.

La porta non si sblocca visto che da dentro nessuno risponde. Ecco allora che dopo vari tentativi si passa alla misura d'emergenza: il codice per l’accesso di emergenza. Composto da quattro cifre — che si digitano in un pannello numerico di fianco al bagno anteriore — serve ad aprire dall’esterno la porta. Una volta inserita la sequenza chi è all’interno ha 30 secondi per intervenire e negare la richiesta. Passato questo tempo il sistema automatico sblocca il pannello blindato per 5 secondi, quanto basta — in situazioni normali — per aprirla con una semplice spinta. Quanto basta per far atterrare, per precauzione, il velivolo a Madrid. Insomma, tanta paura con un lieto fine su cui però indagano le autorità.