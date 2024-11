Criptovalute, quattro buoni motivi per togliere una assurda supertassa

13 novembre 2024 a

Conoscete il giudizio di questo giornale: il disegno di legge di bilancio presentato dal governo è complessivamente buono, pur nella sua notevole (e in qualche misura obbligata) prudenza. Potrebbe diventare addirittura molto buono se, in sede di discussione e modifica parlamentare, fossero approvati gli emendamenti di cui vi abbiamo diffusamente parlato ieri: e cioè quelli volti ad estendere un po’ l’area dei tagli all’Irpef, coinvolgendo non solo le fasce di reddito più basse (quelle oggetto già l’anno scorso di un beneficio, che da quest’anno diverrebbe positivamente strutturale), ma anche una porzione di ceto medio.