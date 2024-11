L'affare dell'inverno? La casa al mare: ecco dove l'investimento diventa un jackpot

25 novembre 2024 a

Un calice di vino, terrazzino sul mare e le cicale a far compagnia. L’autunno è ufficialmente iniziato e c’è chi, rimpiangendo l’estate, sogna un buen retiro, l’investimento da fare per assicurarsi il total relax nel 2025. E allora quali sono le località dove l’acquisto è più gettonato ma soprattutto ha un buon rendimento nel tempo? A guidare la classifica è Portofino dove, come sottolineano i dati dell’Osservatorio delle Entrate, una unità immobiliare si acquista con 22.900 euro al metro quadro. Subito dietro ci sono Madonna di Campiglio e Cortina d’Ampezzo. Ma occhio al lago: a Sirmione per realizzare il sogno di una vita servono 7.700 euro al metro quadro. E in questa particolare classifica bisogna ricordare il Lago di Garda, sponda veronese.

Qui Malcinese e Torri del Benaco hanno messo la freccia su Desenzano. In ritirata gli acquisti dalla Germania, mentre avanzano investitori polacchi e francesi. Nella top ten troviamo solo Capri in rappresentanza del sud. Ma attenzione a questi numeri del centro studi di Tecnocasa che rappresentano una buona dritta su dove collocare i risparmi: negli ultimi dieci anni i prezzi per le case vista mare hanno perso l’8,1 per cento, mentre quelle vista lago hanno avuto un incremento del 6 per cento. Nell’ultimo anno però sul mare si nota un incremento dello 0,5 mentre per le case lacustri c’è una lieve discesa dello 0,3 per cento. In crescita la ricerca di trilocali e di soluzioni indipendenti, ma c’è anche una impennata degli acquisti di case vicino ai percorsi di cicloturismo. Ma negli ultimi anni, come spiega uno studio della Fiap, la Federazione degli agenti immobiliari, resiste l’affitto della casa sul mare. E nelle località di punta i prezzi sono questi: a Capri 4 posti letto possono costare dai 2.600 ai 4.200 euro a settimana. In bassa stagione, invece, i prezzi possono oscillare tra 1.100 e 1.600 euro. A Forte dei Marmi si va dai 2.200 e 4.000, mentre Porto Cervo e Porto Rotondo hanno punte fino a 3.500 euro. Occhio anche alla Sardegna che potrebbe rappresentare un ottimo investimento. Nella zona di Arzachena con 360.000 euro di investimento è possibile ottenere 32.000 euro all’anno.

Come ha ricordato un recente studio del Corriere un incasso lordo dell’8,9%, che scende al 5,8% con gestione diretta e al 4% con intermediario. A determinare, in generale, il prezzo resta una caratteristica imprescindibile: la distanza dal mare. Più ci si avvicina e più il prezzo sale. Una caso è Viareggio dove una casa più nell’interno costa circa 2.700 euro al metro quadro, mentre una unità abitativa che solletica le onde può costare fino a 4.600 euro al metro quadro. Ed ecco qui di seguito alcuni esempi sui rendimenti delle case vacanze con acquisto finalizzato all’acquisto: per una casa a Capri si spenderebbero 600.000 euro per incassarne 58.000 l’anno; a Monterosso si spenderebbero 312.000 euro per incassarne 45.000 l’anno; a Viareggio con 258.000 euro se ne incassano 30.000 l’anno; ad Alassio con 384.000 euro per l’acquisto se ne ricavano circa 40.000 l’anno. Ma c’è anche chi guarda all’estero. E la meta più ambita negli ultimi tempi, dopo la Grecia (a Paros, Cicladi, una casa si porta a casa con un investimento tra i 250.000 e i 300.000) c’è Cipro. Sull'isola di Afrodite, secondo i dati di Scenari immobiliari, l’acquisto di un appartamento nuovo vale da un minimo di 1.500 euro al metro quadro di Paphos a un massimo di 7.000 al metro quadro di Limassol. Il tutto grazie zero tasse sulle proprietà immobiliari. Fate la vostra scelta.