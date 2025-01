Economia, il rapporto Vis Factor: ecco cosa pensano gli italiani

02 gennaio 2025 a

Gli italiani premiano con il 45,42% l'economia del nostro Paese. Secondo il report realizzato da Vis Factor - società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico - tramite Human, si dimostrano meno pessimisti degli anni precedenti. Nel 2023, il sentiment positivo si attestava al 40,16%, mentre nel 2022 al 36,53% e nel 2021 al 31,22%.

Il tema dell'economia è uno dei più chiacchierati dagli italiani nel 2024 con il 24,2% di conversazioni, seguito dal lavoro (19,5%9, dalla sanità (16,3%), dall’ambiente (10,6%) e dall’immigrazione (9,7%). Tra questi è però quello con il sentiment positivo più alto.

“Il tema dell’economia, nel corso dell’anno e, soprattutto, in queste ultime settimane in cui si è discusso della legge di bilancio, è stato affrontato con toni rassicuranti dal Presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che abilmente è riuscita velocemente a spegnere anche gli accenni di polemiche interne alla maggioranza. L’opposizione, invece, ha puntato su previsioni catastrofiche. – ha commentato Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor – Alla fine, pur senza provvedimenti clamorosi, il Governo ha portato a casa una finanziaria che non mette le mani nelle tasche dei cittadini, anzi, per quanto possibile rispetto alla tenuta dei conti, viene moderatamente incontro a molte categorie di cittadini. Per questo gli italiani si mostrano meno pessimisti degli scorsi anni. Si tratta di un dato importante perché questo esecutivo non sembra risentire del logoramento di reputazione che fisiologicamente incontra chi governa per un medio periodo. Da qui in poi, però, c’è da varare provvedimenti impattanti e strutturali capaci di dare un senso definito alla legislatura”.