Andrea Delogu, "più sexy": travolta dagli insulti

Niente da fare, quando Andrea Delogu parla di amore (e di sesso) il cosiddetto popolo del web si divide sempre. La popolare conduttrice cresciuta a San Patrignano, attivissima e popolarissima anche sui social dove mescola sapientemente la sensualità e l'auto-ironia, due doti di cui è fornita in abbondanza, non è mai stata fortunatissima in amore, condividendo con fan e follower perle di saggezza maturata nei suoi splendidamente portati 42 anni.

"Andrea la Rossa", insomma, non è l'unica donna affascinata dal cuoco vip eppure in tanti se la prendono con lei come da triste consuetudine del web.

"Perché non gli chiedi di uscire?", le suggerisce un utente. Ma ecco il primo, malizioso commento: "Non credo penseresti lo stesso se fosse la stessa identica persona, ma non famosa". "Chiaramente diventa sexy con Status e Money, senza quelli a quest'ora sarebbe l'admin del forum dei brutti", aggiunge un altro offendendo, per la verità, più Cannavacciuolo che la Delogu.