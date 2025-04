Marc Marquez fuori, gode Alex: clamoroso in MotoGp a Jerez

Alla fine vince sempre Marquez. Sì, ma "l'altro": la MotoGp continua a restare un affare di famiglia. Nel Gran Premio di Spagna sul circuito di Jerez de la Frontera Alex Marquez centra il primo trionfo in carriera in massima serie. Cade subito, invece, il fratello Marc Marquez, che aveva vinto la Sprint race di sabato.

Il pilota della Ducati Team Gresini trionfa in rimonta, partendo dalla quarta posizione, sfruttando la caduta di Marc al terzo giro mentre i due stavano battagliando per il terzo posto. Sul podio di Jerez, alle spalle di Marquez Jr., si piazzano un redivivo Fabio Quartararo su Yamaha e l'italiano Francesco Pecco Bagnaia sulla prima Ducati ufficiale. Sul circuito di Angel Nieto, l'otto volte iridato Marc ha perso l'anteriore alla curva sette, scivolando sull'asfalto. Lo spagnolo è immediatamente rientrato in pista in ultima posizione: la remuntada non è bastata.

Marquez senior, invece, chiude al 12esimo posto e deve cedere così anche la testa della classifica Mondiale proprio al fratello. Alex, infatti, guida ora con 140 punti seguito da Marc con 139 e da Bagnaia con 120. Prima della gara suggestivo il 1' di silenzio effettuato dai piloti in memoria di Papa Francesco. Presente nel paddock di Jerez anche il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, reduce dal forfait per infortunio a Madrid, che ha sventolato la bandiera all'arrivo. Prossimo appuntamento con il Mondiale della MotoGp nel weekend 9-11 maggio in Francia.