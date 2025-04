Verissimo, Silvia Toffanin gela i leoni da tastiera: "Perché siamo in onda"

Sabato, a poche ore dai funerali di Bergoglio in Vaticano, Verissimo rappresenta una sorta di "pausa" nei palinsesti delle reti italiane in gran parte occupate nel seguire, giustamente, lo storico evento romano importante tanto dal punto di vista religioso quanto geopolitico.

L'Italia e il mondo in lutto per Papa Francesco non hanno fermato Verissimo , il programma del pomeriggio del weekend di Canale 5 condotto da Silvia Toffani n. Ed è stata proprio la conduttrice a stroncare sul nascere le polemiche del web e il veleno dei cosiddetti leoni da tastiera.

"Sto molto bene, sono reduce da questa avventura sanremese. Io sono molto spavalda come avrai notato, in questo mes...

Verissimo però, come detto, va in onda e assomiglia quasi a una parentesi di leggerezza in una giornata segnata dal dolore e dal cordoglio.

"Buon pomeriggio ben trovati, questa è stata una settimana caratterizzata da alla triste scomparsa da Papa Francesco, il Papa di tutti noi - le parole della conduttrice di Mediaset a inizio puntata -. Ci siamo posti la domanda se fosse giusto andare in onda, ma crediamo di onorare il suo messaggio tornando alla vita, guardando al futuro con speranza e amore". E mentre la regia di Canale 5 mandava in onda un breve video come omaggio a Bergoglio, i commenti negativi dei telespettatori venivano subissati da quelli positivi. Scelta, insomma, azzeccata a Cologno Monzese.