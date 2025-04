Veronica Gentili sbotta: "Basta snobismo"

Veronica Gentili nel mirino. In attesa della conduzione de L'Isola dei Famosi, il volto Mediaset risponde alle diverse critiche arrivatele. E lo fa su Instagram dove un utente attacca: "Devo dire che fatico a vederti in un programma spesso frequentato da personaggi quantomeno discutibili, spesso vuoti ed esibizionisti – scrive l'utente a proposito dell'Isola dei Famosi – Però te la voglio dare una possibilità, guarderò la prima puntata per capire se sarà qualcosa di diverso dal solito spettacolo per guardoni". Ma la giornalista non attende a replicare: "Partendo dalla premessa che forse la televisione in genere è un po' uno spettacolo per guardoni, credo che il punto stia nel modo in cui si racconta quel che si osserva e nel modo in cui si cerca d'interagirci". E ancora: "Se si riesce a raccontare la verità delle persone dietro ai personaggi, forse si è riusciti a raccontare qualcosa. Io per natura sono molto curiosa nei confronti dell'essere umano. E sono molto curiosa di vedere quella verità che riuscirò a tirare fuori, per poterla poi trasferire a voi".

Da qui il video ironico con tanto di provocazione: "Hai sentito che Veronica Gentili conduce l'Isola dei Famosi? Ma non era una giornalista? Cose da matti". A corredo del filmato, la conduttrice scrive: "Ciò che rende tale un giornalista non è ciò che racconta, ma il punto di vista, la modalità di approccio. Così come è l’approccio alla storia che racconta a rendere tale il documentarista, non l'oggetto osservato".