Alessandra Ghisleri e il nuovo Papa: il sondaggio

Che Papa sarà? Il giorno dopo i funerali di Francesco in Vaticano, è già tempo di Conclave. E di sondaggi. E le due cose, in qualche modo, si assomigliano. Tra qualche giorno i cardinali si dovranno riunire nella Cappella Sistina per designare il capo della Chiesa, ma se fossero gli italiani a decidere la scelta sarebbe abbastanza semplice: un Pontefice somigliante a Bergoglio, trasversale, con una visione globale. Questo il verdetto del sondaggio di Euromedia Research guidata da Alessandra Ghisleri per La Stampa. Sul quotidiano torinese la sondaggista più stimata da Silvio Berlusconi (e non solo: ha fama di fiuto infallibile per capire da che parte tira l'aria) sottolinea come sei italiani su 10 vogliano un "nuovo Francesco". Una bella percentuale.

Papa Francesco, i fedeli in coda al feretro usati per "chiedere" un Bergoglio bis La colonna di fedeli in coda per rendere omaggio a Francesco, che terminerà stasera alle 19 per far posto alla ce...

Dal punto di vista politico, è significativo soprattutto un dato: nell'arco parlamentare italiano, solo metà degli elettori vicini alla Lega (il 47,8%) preferirebbe un altro tipo di Pontificato, tifando per la "discontinuità" con il Santo Padre argentino giudicato specialmente su alcuni temi, come quello sull'immigrazione, troppo caratterizzato politicamente a sinistra. Una spina nel fianco, specie per un governo di centrodestra che sta facendo del rigore e della tolleranza zero contro il traffico di esseri umani nel Mediterraneo uno dei punti-cardine della sua agenda.

25 aprile, ora la sinistra si inventa il Bergoglio partigiano Arruolato. In prima fila, sopra la scritta “Partigiani”, al corteo romano dell’Anpi per il 25 aprile, ...