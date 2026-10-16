Toh, i poveri in Italia sono diminuiti

C’è un ritornello che sentiamo ripetere ogni sera nei dibattiti televisivi: siamo diventati tutti poveri, questo governo con le sue politiche ha impoverito l’Italia. La parola povertà dovrebbe essere usata con più cautela e rispetto definendo quelle persone che si trovano ad avere un limitato o del tutto mancante accesso a beni e servizi essenziali e primari.

Purtroppo i poveri esistono, eccome se esistono, ed è una condizione ineliminabile in qualsiasi tipo di società di qualsiasi epoca e il livello di civiltà di una nazione lo si misura da quanto riesce ad aiutare chi resta indietro e a non condannare nessuno a essere povero a vita indipendentemente dalle sue capacità.

Bene, detto che l’Italia è il Paese che ha uno dei welfare più avanzati e generosi al mondo, l’Istat ieri ci ha informato che la povertà assoluta (cosa diversa dalla minor disponibilità economica) nel 2025 non solo non è aumentata nonostante una contingenza pessima ma è addirittura, sia pure lievemente, diminuita di mezzo punto percentuale sulla popolazione, 9,3 per cento contro il 9,8 dell’anno precedente (nel 2022, anno uno del governo era al 9,7).

Si tratta di un numero che, nonostante sia ben inferiore alla media europea, deve certamente preoccupare. Ma l’Istat ci dice anche che si tratta della media tra la povertà delle famiglie italiane (5,9 per cento) e quella delle famiglie di immigrati che sfiora il 30 per cento. In altre parole non si riesce ad abbassare la media soprattutto perché stiamo importando una povertà che rischia di diventare strutturale per via delle sciagurate politiche di accoglienza messe in atto negli ultimi vent’anni su spinta della sinistra. È quel “dentro tutti” pronunciato - non dal governo - in nome di un falso senso umanitario, che sta impoverendo l’Italia senza peraltro arricchire i nuovi arrivati.