Dal primo dicembre cambiare fornitore di energia elettrica diventa più rapido: per le utenze domestiche sarà possibile completare il passaggio tecnico in appena 24 ore lavorative. La novità, introdotta da una delibera di Arera in attuazione delle disposizioni europee, punta ad aumentare la concorrenza tra operatori e favorire offerte più convenienti per i consumatori.

Per cambiare gestore sarà necessario individuare una tariffa vantaggiosa, confrontando il prezzo dell’energia, i costi fissi di commercializzazione e le condizioni contrattuali. Una volta firmato il nuovo contratto, il fornitore dovrà registrare la richiesta nel Sistema informativo integrato (SII), che verificherà i dati del cliente e il codice identificativo dell’utenza, il Pod. I controlli preliminari possono richiedere fino a due giorni lavorativi, mentre il passaggio tecnico dovrà concludersi entro 24 ore. L’intera procedura potrà quindi durare alcuni giorni, con un termine massimo previsto di tre settimane.

La procedura accelerata riguarda esclusivamente le utenze domestiche dell’elettricità. Sono escluse le forniture del gas, le attività commerciali e le utenze sospese per morosità o con un corrispettivo Cmor attivo.

Le associazioni dei consumatori, tuttavia, invitano alla prudenza. Codacons e Assium temono che la maggiore velocità possa favorire il telemarketing aggressivo, i contratti non richiesti e le attivazioni inconsapevoli. Resta comunque valido il diritto di ripensamento di 14 giorni per i contratti conclusi a distanza.

Attenzione anche ai costi nascosti: alcuni contratti a prezzo fisso possono prevedere penali per il recesso anticipato, mentre il cambio della sola fornitura elettrica potrebbe comportare la perdita degli sconti sulle offerte combinate luce e gas.

Il consiglio è confrontare attentamente tutte le condizioni e la spesa annua stimata prima di firmare, utilizzando anche il Portale Offerte pubblico.